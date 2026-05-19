Crude Oil: ट्रंप का एक बयान और गिर गए कच्चे तेल के दाम, उधर रूसी तेल पर भी दे दी गई ढील

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के एक फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Prices) में 2 फीसदी तक की गिरावट आई है। दरअसल, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों की अपील के बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया है, ताकि बातचीत के जरिए मिडिल ईस्ट के विवाद को सुलझाया जा सके।