TCS से लेकर Wipro और Infosys तक कई IT शेयरों में आज तेजी, अचानक इस खरीदारी की क्या है वजह?

हालांकि, तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एआई को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। ओपनएआई और Anthropic जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से नए एआई टूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे निवेशकों को डर है कि आने वाले समय में पारंपरिक आईटी सर्विसेज का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि बाजार अभी भी आईटी सेक्टर को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नहीं हुआ है। साल 2026 में IT सेक्टर मार्केट के सबसे कमजोर सेक्टर्स में शामिल रहा है। इस साल अब तक कई IT शेयरों में 22 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मार्च तिमाही के नतीजों ने भी निवेशकों को खास उत्साहित नहीं किया। कई कंपनियां ग्रोथ अनुमान से पीछे रहीं और नए वित्त वर्ष के लिए दिए गए आउटलुक ने भी निराश किया है।