Vodafone Idea का शेयर उछलकर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचा, ब्रोकरेज फर्म्स से जानिए आगे क्या मिल रहे संकेत

Vodafone Idea Share Growth: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 4.59 प्रतिशत चढकर 13.45 रुपये पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान इसने 13.68 रुपये का हाई बनाया, जो 52 हफ्ते का उच्च स्तर है। पिछले एक महीने में शेयर में 34 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी को Adjusted Gross Revenue (AGR) में राहत मिलने और प्रमोटर निवेशकों द्वारा नई पूंजी निवेश की घोषणा के बाद से ही यह तेजी देखी जा रही है। हालांकि, शेयर में आई जबरदस्त तेजी के बाद कई ब्रोकरेज फर्मों ने इसके वैल्यूएशन को लेकर सावधानी बरतना शुरू कर दिया है।