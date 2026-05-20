Gold Rate Today on 20 May 2026: अमेरिका-ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों से उछला सोना, एक्सपर्ट्स से जानिए क्या हैं प्राइस टार्गेट्स

मास्टर कैपिटल सर्विसेज में चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह के अनुसार, सोने की कीमतें इस समय 1,59,000 से 1,60,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास बनी हुई हैं। इससे संकेत मिलता है कि हालिया तेज उछाल के बाद बाजार अब शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन यानी सीमित दायरे में कारोबार के चरण में पहुंच गया है। सिंह ने कहा कि MCX गोल्ड का तत्काल सपोर्ट अब 1,57,500 के आसपास है, जो हालिया स्विंग बेस और ब्रेकआउट एरिया के अनुरूप है। अगर कीमतें इस स्तर के नीचे बंद होती हैं, तो मुनाफावसूली बढ़ सकती है और भाव व्यापक सपोर्ट जोन 1,55,000 तक फिसल सकते हैं।