Gold Import Duty: भारत के घरों में है 25,000 टन गोल्ड, क्या अब वापस मार्केट में आएगा यह पुराना सोना?

Gold Price Hike Impact: सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के बाद ज्वेलरी बाजार में असर दिखने लगा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सोने के दामों में तेजी आएगी। इससे बाजार में नए सोने की खरीद घटेगी और लोग अपने पास रखे पुराने सोने को ऊंची कीमत पर बेचकर लाभ कमाना चाहेंगे। वहीं, पुरानी ज्लेवरी से नई ज्वेलरी बनवाने का ट्रेंड भी जोर पकड़ेगा। बता दें कि भारतीयों के पास घरों में करीब 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है।