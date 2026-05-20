Petrol Diesel Prices: तेल कंपनियां धीरे-धीरे क्यों महंगा कर रहीं पेट्रोल-डीजल? जानिए आपके शहर में आज क्या हैं भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार उतार-चढाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर चिंता बढा दी है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई रोकने के संकेत के बाद ब्रेंट क्रूड 109.43 डॉलर प्रति बैरल तक फिसला, लेकिन कीमतें अभी भी सामान्य स्तर से काफी ऊपर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई बाधित होती है तो आने वाले महीनों में दबाव और बढ सकता है। इसका सीधा असर भारतीय ग्राहकों पर दिखाई दे रहा है।