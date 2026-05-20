Melody Viral Video: लोगों ने खरीद लिए Parle Industries के शेयर जो बनाती ही नहीं मेलोडी, तो फिर कौन सी कंपनी बनाती है यह टॉफी?

Parle Industries एक BSE-लिस्टेड कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में सक्रिय है। कंपनी पेपर, पेपर वेस्ट और उससे जुड़े रीसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री का काम भी करती है। इसका Parle Products Pvt Ltd से कोई संबंध नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि Parle Industries कभी Parle-Bisleri Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुआ करती थी। यह वर्ष 1999-2000 तक Parle-Bisleri Group का हिस्सा थी। लेकिन अब कंपनी का Bisleri या Parle Group से कोई संबंध नहीं बचा है।