Post Office RD से 10 साल में कैसे जुटाएं 50 लाख रुपये? जमा पर लोन की भी मिलेगी सुविधा

Post Office RD Calculation: कई बार लोग मोटा पैसा बनाने के लिए जोखिम भरे निवेश विकल्पों में इन्वेस्ट करते हैं और मूलधन से भी हाथ धो बैठते हैं। बड़ा फंड सिर्फ रिस्की निवेशों से ही नहीं, बल्कि सेफ निवेश विकल्पों से भी बनाया जा सकता है। नियमित निवेश और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखें तो आप अच्छा-खासा फंड तैयार कर सकते हैं। ऐसी ही एक स्कीम पोस्ट ऑफिस आरडी है। इस स्कीम में आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर आपको एकमुश्त पैसा मिलता है। आइए जानते हैं कि इस निवेश स्कीम के क्या फीचर्स हैं और इससे 10 साल में 50 लाख रुपये कैसे जुटाएं।