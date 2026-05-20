UPI से जल्द निकाल पाएंगे PF का पैसा, सरकार ने कहा- टेस्टिंग हुई पूरी, साथ ही WhatsApp पर मिलेंगी ये सुविधाएं

EPFO UPI Withdrawal Facility: नौकरीपेशा लोग जिनका PF कटता है, उनके लिए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक खुशखबरी दी है। मांडविया ने बताया कि UPI से पीएफ निकालने की सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस बदलाव के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े 7 करोड़ सदस्यों को कई सेवाओं का लाभ सीधे मिलेगा। मनसुख मांडविया के मुताबिक, अब UPI के जरिए सीधे PF निकासी, ऑटो-सेटलमेंट का विस्तार और WhatsApp के जरिए अपने PF अकाउंट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।