PM Kisan 23rd Installment: किसानों को कब मिलेगी पीएम किसान की 23 वीं किस्त? e-KYC नहीं है तो खाते में नहीं आएगा पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद अब अगली यानी 23वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो सरकार आमतौर पर हर चार महीने में किसानों के खातों में पैसा भेजती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली किस्त जून या जुलाई 2026 के आसपास जारी हो सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।