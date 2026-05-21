Gold Rate Today on 21st May 2026: पिछले 10 दिन में 6600 रुपये चढ़ा सोना, चांदी हुई 10,000 रुपये महंगी, जानिए आज कहां पहुंच गए रेट

सोने में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 640 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 450 रुपये की तेजी के साथ 1,46,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 370 रुपये की बढ़त के साथ 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। गुड रिटर्न के अनुसार, जयपुर में सोने का भाव भी आज दिल्ली की कीमतों के बराबर ही है।
|गोल्ड (कैरेट)
|आज का भाव(रुपये प्रति 10 ग्राम)
|कल का भाव(रुपये प्रति 10 ग्राम)
|बदलाव
|24 कैरेट
|1,60,230
|1,59,590
|+640
|22 कैरेट
|1,46,750
|1,46,300
|+450
|18 कैरेट
|1,20,100
|1,19,730
|+370
11 मई 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज 21 मई को यह भाव 1,60,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस तरह पिछले 10 दिन में सोने की कीमत में 6,640 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हो चुका है। पिछले 10 दिन में सोने में काफी उतार-चढ़ाव देखे को मिला है। इस दौरान सोने का सबसे अधिक भाव 14 मई को 1,62,260 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई (Gold Rate in Chennai)
|₹1,61,670
|₹1,48,100
|₹1,24,250
|मुंबई (Gold Rate in Mumbai)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|दिल्ली (Gold Rate in Delhi)
|₹1,60,230
|₹1,46,750
|₹1,20,100
|कोलकाता (Gold Rate in Kolkata)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|बेंगलुरु (Gold Rate in Bangalore)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|हैदराबाद (Gold Rate in Hyderabad)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|केरल (Gold Rate in Kerala)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|पुणे (Gold Rate in Pune)
|₹1,59,930
|₹1,46,600
|₹1,19,950
|वडोदरा (Gold Rate in Vadodara)
|₹1,60,130
|₹1,46,650
|₹1,20,000
|अहमदाबाद (Gold Rate in Ahmedabad)
|₹1,60,130
|₹1,46,650
|₹1,20,000
चांदी की कीमतों में भी आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में चांदी का हाजिर भाव 5,000 रुपये की तेजी के साथ 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
11 मई 2026 को चांदी का घरेलू हाजिर भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। यह कीमत आज 21 मई को 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस तरह पिछले 10 दिन में चांदी की कीमत में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। इस दौरान चांदी की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव भी हुआ है। पिछले 10 दिन में चांदी का सबसे ज्यादा भाव 13 मई को 3,10,000 रुपये रहा था।
सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.03 फीसदी या 1.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,534.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.18 फीसदी या 7.99 डॉलर की गिरावट के साथ 4,536.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.36 फीसदी या 0.27 डॉलर की गिरावट के साथ 75.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.38 फीसदी या 0.29 डॉलर की गिरावट के साथ 75.61 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव सुबह 10 बजे 0.18 फीसदी या 281 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.48 फीसदी या 1306 रुपये की गिरावट के साथ 2,72,959 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
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