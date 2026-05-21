Layoff in IT Sector: नौकरी छीनने से पहले ये 7 संकेत देती हैं कंपनियां, Meta की छंटनी से समझें पूरा खेल

कंपनियां layoff से पहले कुछ संकेत देती हैं। (PC: Freepik)
Layoffs News: दुनियाभर में छंटनी का दौर चल रहा है। टेक कंपनियां तेजी से AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं और कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को निकाल रही हैं। लेकिन नौकरीपेशा आदमी को यह समझना होगा कि कंपनियां छंटनी से हफ्तों, बल्कि कई बार महीनों पहले से ही संकेत देने लगती हैं। अचानक मिलने वाली लेऑफ की खबर कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं होती। इसलिए अमेरिका की जानी-मानी रिक्रूटर श्रेया मेहता 7 ऐसे संकेतों के बारे में बता रही हैं, जो कंपनियां पहले से देना शुरु कर देती हैं। आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं।
मेहता के मुताबिक, लेऑफ कोई रातोंरात लिया गया फैसला नहीं होता। कंपनियां पहले चुपचाप अपनी आंतरिक संरचना बदलने लगती हैं और फिर हफ्तों या महीनों बाद सार्वजनिक ऐलान होता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अच्छी परफॉर्मेंस रेटिंग नौकरी की गारंटी नहीं होती। कई बार पूरी की पूरी टीम सिर्फ इसलिए हटा दी जाती है, क्योंकि कंपनी ने अपनी बिजनेस प्राथमिकताएं बदल ली हों या बजट कटौती करनी हो।
मेहता ने ऐसे सात वॉर्निंग साइन्स बताए हैं, जो छंटनी से पहले अक्सर दिखने लगते हैं।
इन सब संकेतों को बताने के बाद मेहता ने स्पष्ट किया कि इनमें से कोई एक संकेत अकेला इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता की लेऑफ हो सकता है लेकिन यदि जब कुछ समय में ही एक साथ कई संकेत मिलते हैं तो यह इत्तेफाक नहीं होता। ऐसे में लेऑफ की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है।
आगे मेहता सलाह देती हैं कि अगर ये संकेत दिखने लगें तो लेऑफ की आधिकारिक सूचना का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं और आपका मन शांत होता है तो आप नए मौके की तलाश शुरू कर सकते हैं। अपना सीवी अपडेट करना और नया नेटवर्क बनाना चाहिए। यह सब पहले से ही शुरू करना होगा, क्योंकि लेऑफ के बाद यही काम दबाव और तनाव में करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
Meta में हाल ही में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबरें सामने आई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने दुनियाभर में हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसी घटनाक्रम के बीच श्रेया मेहता ने बताया कि Meta में लेऑफ की लिस्ट आधिकारिक ऐलान से पहले ही अंदर ही अंदर तैयार हो चुकी थी। टेक कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय अनाॅनिमस फोरम Blind पर चल रही चर्चाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीनियर लीडरशिप को छंटनी की जानकारी काफी पहले से थी।
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