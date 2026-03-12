CPI Report 2026: खाद्य और सेवाओं की कीमतों से महंगाई बढ़ी, ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहने के संकेत

पिछले सात महीनों में से छह में CPI आधारित महंगाई RBI के 2 से 6 फीसदी के लक्ष्य से नीचे रही। इसके बावजूद RBI की दर निर्धारण कमेटी ने अपनी पिछली बैठक में प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और व्यवधानों के चलते तेल, गैस, खाद्य वस्तुओं और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए अप्रैल की शुरुआत में होने वाली अगली मौद्रिक नीति बैठक में भी ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है।