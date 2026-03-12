LPG Crisis: रेलवे स्टेशनों के किचन में अब इंडक्शन पर बनेगा खाना, IRCTC का बड़ा फैसला

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अचानक पैदा हुए इस एलपीजी संकट से स्टेशन के किचन में गैस का स्टॉक तेजी से घट रहा था। अगर समय रहते यह विकल्प नहीं अपनाया जाता, तो कई प्रमुख ट्रेनों में पैंट्री कार और ई-कैटरिंग (e-Catering) के जरिए मिलने वाले खाने की सेवाएं ठप हो सकती थीं। अब स्टेशन के वेंडर्स तेजी से बड़े इंडक्शन स्टोव और बिजली से चलने वाले उपकरणों की व्यवस्था कर रहे हैं। आईआरसीटीसी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुनिश्चित कर रहा है कि इंडक्शन पर खाना बनने से गुणवत्ता और स्वाद पर कोई असर न पड़े।