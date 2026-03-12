Credit Score 800 से ऊपर ले जाना चाहते हैं? इन 8 चीजों पर करें काम, होगा काफी फायदा

अगर आप समय पर लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाते, या फिर एक साथ कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरना तय है। कम क्रेडिट स्कोर का सीधा असर आपके वित्तीय भविष्य पर पड़ता है। इससे न सिर्फ नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि कई बार नौकरी पाने में भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आजकल कई कंपनियां उम्मीदवारों का क्रेडिट स्कोर भी चेक करती हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि अगर आप सही कदम उठाएं, तो करीब 12 महीनों में अपना क्रेडिट स्कोर 200-300 अंक तक सुधार सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।