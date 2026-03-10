8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, क्या इन कर्मचारियों के लिए बनेगी अलग पे रिवीजन कमेटी?

8th Pay Commission Latest News: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई कर्मचारियों ने तो संभावित वेतन वृद्धि के हिसाब से अपनी भविष्य की वित्तीय योजनाएं भी बना ली हैं। वहीं, आठवें वेतन आयोग से जुड़ी एक एपडेट आई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE के कर्मचारियों के लिए अलग पे रिवीजन की मांग पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इस मुद्दे पर बोले हैं।