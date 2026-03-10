Gold Rate Today: सोने-चांदी में आज भारी तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 22, 18, 24, 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,60,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,56,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,42,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,29,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,03,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।