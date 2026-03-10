LPG सिलेंडर की कमी से देशभर में होटलों और रेस्टोरेंट्स पर मड़राया संकट, सरकार ने उठाए जरूरी कदम

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही बाधा के कारण देश के अलग अलग हिस्से से होटल एंड रेस्टोरेंट को हो रही समस्याओं की खबरें आ रही है। देश के महानगरों बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई के रेस्टोरेंट्स चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही एलपीजी की आपूर्ति बाधा का हल नहीं निकाला गया तो इन होटल एंड रेस्टोरेंट को अस्थाई रूप से बंद करना पड़ेगा।