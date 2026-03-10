Why Share Market Rise Today: सोमवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में क्यों है शानदार तेजी? जान लीजिए ये 5 कारण

शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 809 अंक की बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.46 फीसदी या 352 अंक की बढ़त लेकर 77,918 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.41 फीसदी या 100 अंक की बढ़त लेकर 24,131 पर ट्रेड करता दिखा। हेल्थकेयर, ऑटो, फाइनेंशियल और फार्मा स्टॉक्स में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली है। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 1352 अंक और निफ्टी 422 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
यूएस-ईरान युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें
अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था। यह संघर्ष दूसरे सप्ताह में पहुंच चुका है, लेकिन बाजार अब इस संभावना को ध्यान में रखकर चल रहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि तेहरान की वायुसेना और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष उनके पहले बताए गए चार सप्ताह के समय से काफी पहले खत्म हो सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
ट्रंप के इस संकेत के बाद कि अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह तेल से जुड़े प्रतिबंध हटाने और तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए अमेरिकी नौसेना को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तैनात करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।
वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार G7 देशों के समूह ने सोमवार को कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर वे जरूरी कदम, जैसे भंडार (स्टॉकपाइल) जारी करना, उठा सकते हैं। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 6% गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी राहत मानी जाती है, क्योंकि तेल की कीमतों में तेजी घरेलू आर्थिक स्थिति पर दबाव डालती है।
रुपये में मजबूती
भारतीय रुपये में रिकॉर्ड निचले स्तर से आई मजबूती ने भी बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 91.98 पर पहुंच गया। सोमवार को रुपया 58 पैसे गिरकर 92.33 पर बंद हुआ था।
बड़े सेक्टर्स में वैल्यू बाइंग
हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने कई अच्छे शेयरों में वैल्यू बाइंग शुरू कर दी है। इसके चलते मंगलवार सुबह निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और फार्मा सेक्टर के इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई।
अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में लगभग 0.5% की गिरावट आई है, जबकि अमेरिका के 10-साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 4.2% से घटकर करीब 4% के आसपास आ गई है। यह संकेत देता है कि निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझान कम हुआ है और भू-राजनीतिक व वैश्विक आर्थिक जोखिमों में कमी के संकेतों के बीच जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे शेयर बाजार को समर्थन मिला है।
