Why Share Market Rise Today: सोमवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में क्यों है शानदार तेजी? जान लीजिए ये 5 कारण

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था। यह संघर्ष दूसरे सप्ताह में पहुंच चुका है, लेकिन बाजार अब इस संभावना को ध्यान में रखकर चल रहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि तेहरान की वायुसेना और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष उनके पहले बताए गए चार सप्ताह के समय से काफी पहले खत्म हो सकता है।