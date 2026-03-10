10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Why Share Market Rise Today: सोमवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में क्यों है शानदार तेजी? जान लीजिए ये 5 कारण

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा और हेल्थकेयर शेयर उछल गए हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 10, 2026

Why Share Market Rise Today

शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 809 अंक की बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.46 फीसदी या 352 अंक की बढ़त लेकर 77,918 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.41 फीसदी या 100 अंक की बढ़त लेकर 24,131 पर ट्रेड करता दिखा। हेल्थकेयर, ऑटो, फाइनेंशियल और फार्मा स्टॉक्स में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली है। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 1352 अंक और निफ्टी 422 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था।


शेयर बाजार में आज क्यों आ रही तेजी?

यूएस-ईरान युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था। यह संघर्ष दूसरे सप्ताह में पहुंच चुका है, लेकिन बाजार अब इस संभावना को ध्यान में रखकर चल रहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि तेहरान की वायुसेना और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष उनके पहले बताए गए चार सप्ताह के समय से काफी पहले खत्म हो सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

ट्रंप के इस संकेत के बाद कि अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह तेल से जुड़े प्रतिबंध हटाने और तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए अमेरिकी नौसेना को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तैनात करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।

वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार G7 देशों के समूह ने सोमवार को कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर वे जरूरी कदम, जैसे भंडार (स्टॉकपाइल) जारी करना, उठा सकते हैं। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 6% गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी राहत मानी जाती है, क्योंकि तेल की कीमतों में तेजी घरेलू आर्थिक स्थिति पर दबाव डालती है।

रुपये में मजबूती

भारतीय रुपये में रिकॉर्ड निचले स्तर से आई मजबूती ने भी बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 91.98 पर पहुंच गया। सोमवार को रुपया 58 पैसे गिरकर 92.33 पर बंद हुआ था।

बड़े सेक्टर्स में वैल्यू बाइंग

हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने कई अच्छे शेयरों में वैल्यू बाइंग शुरू कर दी है। इसके चलते मंगलवार सुबह निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और फार्मा सेक्टर के इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई।

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में लगभग 0.5% की गिरावट आई है, जबकि अमेरिका के 10-साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 4.2% से घटकर करीब 4% के आसपास आ गई है। यह संकेत देता है कि निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझान कम हुआ है और भू-राजनीतिक व वैश्विक आर्थिक जोखिमों में कमी के संकेतों के बीच जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे शेयर बाजार को समर्थन मिला है।

ये भी पढ़ें

Share Market Tips: शेयरों से कमाई बढ़ानी है तो समझ लें फीफो का नियम, बच जाएगा आपका टैक्स
कारोबार
Share Market Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Mar 2026 10:18 am

Published on:

10 Mar 2026 10:13 am

Hindi News / Business / Why Share Market Rise Today: सोमवार की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में क्यों है शानदार तेजी? जान लीजिए ये 5 कारण

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

ट्रंप के एक बयान ने ला दी क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, युद्ध के लिए कही बड़ी बात

Crude Oil Crisis
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने ने खाई जबरदस्त पलटी, चांदी 9000 रुपये से ज्यादा उछली, जान लीजिए कीमतें

Gold Silver Price Today
कारोबार

स्टार्टअप से बदल रहे कचरा प्रबंधन की तस्वीर

समाचार

Fastag: हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, NHAI Annual Pass की कीमत में होने वाला है इजाफा

NHAI Annual Pass
कारोबार

शेयर बाजार में यह गिरावट क्या है खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से समझिए

Stock Market Crash
Share Market News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.