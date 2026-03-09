9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Fastag: हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, NHAI Annual Pass की कीमत में होने वाला है इजाफा

NHAI Annual Pass Fees: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से एनएचएआई एनुअल पास की फीस में इजाफा हो सकता है। इस पास से आप एक साल तक या 200 टोल प्लाजा बिना फीस दिए पास कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 09, 2026

NHAI Annual Pass

एनएचएआई एनुअल पास महंगा होने वाला है। (PC: AI)

Fastag NHAI Annual Pass Fees: हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा होने वाला है। एनएचएआई का एनुअल पास महंगा होने जा रहा है। इससे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आपका सफर महंगा हो जाएगा। एनएचएआई के एनुअल पास की कीमत एक अप्रैल से बढ़ने वाली है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में एनएचएआई के सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया कि यह पास वित्त वर्ष 2026-27 से यानी एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा।

कितना महंगा होगा NHAI Annual Pass?

एनएचएआई के एनुअल पास की कीमत में 75 से 100 रुपये के बीच बढ़ोतरी होने वाली है। इस समय इस पास की कीमत 3000 रुपये है। राजमार्ग यात्रा ऐप और एनएचएआई पोर्टल से आप यह पास खरीद सकते हैं।

क्यों बढ़ेंगे दाम?

हर वित्त वर्ष में टोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। एक अप्रैल को इसके दाम बढ़ाए जाते हैं। इसी तरह एक अप्रैल से एनुअल पास की कीमत भी बढ़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी किस आधार पर तय होती है? यह थोक महंगाई दर के आधार पर तय होती है। पूरे साल इस महंगाई दर में जितना इजाफा होता है, उसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह इस साल एनुअल पास की कीमत करीब 100 रुपये बढ़ सकती है।

कैसे काम करता है NHAI Annual Pass?

अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक ट्रैवल करते हैं, तो आपको बार-बार टोल भरने में समस्या होती होगी। इसके समाधान के लिए पिछले साल एनुअल पास लॉन्च किया गया था। यह पास नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर काम करता है। अगर आपके पास यह पास है, तो आप एक साल तक या 200 टोल प्लाजा बिना फीस दिए पास कर सकते हैं। कोई भी निजी कार मालिक यह पास ले सकता है। कमर्शियल व्हीकल वाले भी यह पास खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें

नोटबंदी से लेकर ईरान युद्ध तक… पिछले 10 वर्षों में कब-कब बुरी तरह टूटा मार्केट?
कारोबार
demonetisation to war major events of last 10 years that badly affected Indian market

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Mar 2026 05:17 pm

Hindi News / Business / Fastag: हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, NHAI Annual Pass की कीमत में होने वाला है इजाफा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

शेयर बाजार में यह गिरावट क्या है खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से समझिए

Stock Market Crash
Share Market News

नोटबंदी से लेकर ईरान युद्ध तक… पिछले 10 वर्षों में कब-कब बुरी तरह टूटा मार्केट?

demonetisation to war major events of last 10 years that badly affected Indian market
कारोबार

Share Market में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त नुकसान, सिर्फ 5 दिन में 25 लाख करोड़ स्वाहा! आज यहां रही सबसे ज्यादा मंदी

Share Market
कारोबार

Gold Price Today: गिर गए सोने-चांदी के भाव, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today
कारोबार

एशियाई देशों में गहराने लगा ऊर्जा संकट, फ्यूल की कमी, सप्लाई में रुकावट और महंगाई से परेशान सरकारें

Crude Oil Crisis
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.