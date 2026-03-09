Fastag: हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, NHAI Annual Pass की कीमत में होने वाला है इजाफा

हर वित्त वर्ष में टोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। एक अप्रैल को इसके दाम बढ़ाए जाते हैं। इसी तरह एक अप्रैल से एनुअल पास की कीमत भी बढ़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी किस आधार पर तय होती है? यह थोक महंगाई दर के आधार पर तय होती है। पूरे साल इस महंगाई दर में जितना इजाफा होता है, उसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह इस साल एनुअल पास की कीमत करीब 100 रुपये बढ़ सकती है।