शेयर बाजार में यह गिरावट क्या है खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से समझिए

बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है। ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इजरायल के ईरानी तेल रिफाइनरियों पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से खाड़ी देशों की रिफाइनरियों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद होने की कगार पर है, जिससे UAE और कुवैत ने तेल उत्पादन में कटौती कर दी है। दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है।