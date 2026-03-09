9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Share Market News

शेयर बाजार में यह गिरावट क्या है खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से समझिए

पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है जिसके बाद निवेशक घबराए हुए है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 09, 2026

Stock Market Crash

शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई है। (PC: AI)

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 6.31 प्रतिशत यानी 5,100 से अधिक अंकों की गिरावट आ चुकी है, जिससे निवेशकों की संपत्ति बड़े पैमाने पर स्वाहा हो गई है। घबराए हुए निवेशक नुकसान से बचने के लिए अपने शेयर बेच रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि सोच-समझकर कदम उठाने का है।

बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है। ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इजरायल के ईरानी तेल रिफाइनरियों पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से खाड़ी देशों की रिफाइनरियों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद होने की कगार पर है, जिससे UAE और कुवैत ने तेल उत्पादन में कटौती कर दी है। दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है।

तेल बाजार का सबसे ज्यादा असर भारत पर

भारत के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें दोहरी मार हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, चालू खाता घाटा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और बाजार में नकारात्मक भावना फैलती है। सैमको सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अपूर्व शेठ के अनुसार, क्रूड ऑयल और निफ्टी फिफ्टी के बीच उलटा संबंध है और यदि कच्चा तेल 113-115 डॉलर के स्तर पर बना रहा, तो इक्विटी बाजारों पर दबाव जारी रह सकता है।

खरीदारी का मौका

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि बाजार में गिरावट बॉटम फिशिंग यानी गिरे हुए शेयर सस्ते में खरीदने का शानदार मौका भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवर्ष वकील का कहना है कि तेज गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छे शेयर जमा करने का अवसर देती है। इतिहास यह भी बताता है कि भू-राजनीतिक संकटों का बाजार पर असर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता और बाजार हमेशा ठीक होकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है।

लंबे समय तक नहीं रहेगी समस्या

अलग-अलग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, सीमेंट, रक्षा और फार्मास्युटिकल जैसे घरेलू खपत से जुड़े सेक्टर इस संकट में अपेक्षाकृत मजबूत बने रह सकते हैं। इनक्रेड रिसर्च सर्विसेज के प्रबंध निदेशक सतीश कुमार ने कहा कि 115 डॉलर प्रति बैरल का तेल भाव लंबे समय तक टिकना मुश्किल है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, बाजार अपने बुनियादी आधार पर वापस लौट आएगा।

म्युचुअल फंड एसआईपी में करें निवेश

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि SIP बंद करने की गलती न करें। बाजार में गिरावट के दौरान SIP की एक निश्चित रकम से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो लंबे समय में पोर्टफोलियो को मजबूत बनाती हैं। गिरावट के बावजूद देश में, म्यूचुअल फंड निवेशकों ने पिछले कई महीनों में भारी निवेश किया है, SIP निवेश हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि अनुभवी निवेशक बाजार पर भरोसा बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर, रणनीति यह होनी चाहिए कि SIP जारी रखें।

ये भी पढ़ें

विमानन, ऑटो, पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों में बड़ा नुकसान, दिख रही तेल की मार
कारोबार
Continuous increase oil prices show effect investors

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

09 Mar 2026 05:08 pm

Hindi News / Business / Share Market News / शेयर बाजार में यह गिरावट क्या है खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से समझिए

बड़ी खबरें

View All

Share Market News

कारोबार

ट्रेंडिंग

नोटबंदी से लेकर ईरान युद्ध तक… पिछले 10 वर्षों में कब-कब बुरी तरह टूटा मार्केट?

demonetisation to war major events of last 10 years that badly affected Indian market
कारोबार

Share Market में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त नुकसान, सिर्फ 5 दिन में 25 लाख करोड़ स्वाहा! आज यहां रही सबसे ज्यादा मंदी

Share Market
कारोबार

विमानन, ऑटो, पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों में बड़ा नुकसान, दिख रही तेल की मार

Continuous increase oil prices show effect investors
कारोबार

सेंसेक्स में 2200 और निफ्टी में 700 पॉइंट की महागिरावट, 12 लाख करोड़ का नुकसान

Why Share Market Fall
कारोबार

Share Market Tips: शेयरों से कमाई बढ़ानी है तो समझ लें फीफो का नियम, बच जाएगा आपका टैक्स

Share Market Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.