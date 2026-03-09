Share Market में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त नुकसान, सिर्फ 5 दिन में 25 लाख करोड़ स्वाहा! आज यहां रही सबसे ज्यादा मंदी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी ऑटो में 4.10 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 1.56 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.69 फीसदी, निफ्टी मेटल में 2.60 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.16 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.97 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.78 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.24 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.13 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.81 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.37 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.87 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।