Gold Price Today: गिर गए सोने-चांदी के भाव, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड का रेट

सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज सोमवार शाम गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.35 फीसदी या 567 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,067 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.11 फीसदी या 2,985 रुपये की गिरावट के साथ 2,65,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,42,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,29,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,48,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,21,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 94,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क सोमवार, 9 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,62,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,48,200
|1,21,250
|94,310
|तनिष्क
|1,62,110
|1,48,600
|1,21,580
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,48,200
|—
|—
|जोयालुक्कास
|1,61,670
|1,48,200
|1,21,250
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 9 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,48,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 9 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,48,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,21,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
