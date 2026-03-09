Gold Price Today: गिर गए सोने-चांदी के भाव, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड का रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,42,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,29,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।