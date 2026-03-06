भारत में तेल की कमी नहीं होने देगा जिगरी दोस्त रूस, दरवाजे पर खड़े हैं क्रूड ऑयल से लदे 20 जहाज

Crude oil price: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने दुनियाभर में तेल और गैस का संकट खड़ा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बंद होने से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के आसार हैं। भारत का करीब 50 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 20 फीसदी से अधिक का उछाल आ चुका है। लेकिन एक उपाय ऐसा है, जिससे भारत को तेल की कमी नहीं रहेगी।