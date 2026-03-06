पर्सनल लोन न चुकाने पर क्या सच में हो सकती है जेल? जान लें RBI के नियम

लोन न चुकाना एक सिविल मामला होता है, यानि कि पैसों के लेन देन से जुड़ा केस, यह अपराध नहीं होता है। लेकिन यदि लोन लेते समय व्यक्ति ने बैंक के सामने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हो या जानबूझकर गलत आय दिखाई हो, तब इस तरह के मामलों में यह ठगी का अपराध बन जाता है। इस तरह के केस में व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।