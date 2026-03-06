भारतीयों में क्यों मची है UAE Golden Visa पाने की होड़… क्या टैक्स फ्री लाइफ और बेहतर बिजनेस अपॉर्च्युनिटी का है लालच?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का गोल्डन वीजा कार्यक्रम भारतीय निवेशकों और पेशेवरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वर्ष 2021 के बाद से इस वीजा की मांग में भारी वृद्धि देखी गई है। खासकर तब, जब इसकी पात्रता को केवल प्रॉपर्टी निवेश तक सीमित न रखकर अन्य निवेश और पेशेवर श्रेणियों तक बढ़ा दिया गया। लंबे समय तक रहने की सुविधा, कर संबंधी लाभ और वैश्विक कारोबार के बेहतर अवसरों के कारण भारतीय अब बड़ी संख्या में यूएई के इस निवेशक निवास कार्यक्रम की ओर आकर्षित हो रहे हैं।