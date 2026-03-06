6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

नोटिस पीरियड में बढ़ोतरी बनी इस्तीफे का कारण, कंपनी ने पूछा तो 1 शब्द बोलकर निकल गए जनाब

रैडिट पर एक पोस्ट शेयर हुई है। इसमें बताया गया कि कर्मचारी ने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी, क्योंकि कंपनी अगले महीने से नोटिस पीरियड बढ़ाने वाली थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 06, 2026

notice period

एक शब्द बोलकर छोड़ दी नौकरी (PC: AI)

एक कर्मचारी ने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि कंपनी ने अगले महीने से अनिवार्य नोटिस पीरियड बढ़ाने की घोषणा की थी। ज्यादा नोटिस पीरियड नहीं देना पड़े इसलिए पहले ही इस्तीफा दे दिया। जब एचआर ने जॉब छोड़ने की वजह पूछी तो सिर्फ एक शब्द में जवाब दे दिया। आइए जानते हैं कि क्या मामला है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit के 'Indian Workplace' सबरेडिट पर एक प्रोफेशनल ने अपनी नौकरी छोड़ने की स्टोरी शेयर की है। कर्मचारी ने जॉब तब छोड़ी, जब उसे पता चलता कि अगले महीने से कंपनी अनिवार्य नोटिस पीरियड बढ़ाने जा रही है। लंबे एग्जिट क्लॉज में बंधने से बचने के लिए उन्होंने तुरंत कंपनी के इंटरनल पोर्टल के जरिए अपना इस्तीफा दे दिया।

क्या दिया जवाब?

उस समय उनके टीम लीडर ऑफिस में नहीं थे, इसलिए फ्लोर सुपरवाइजर ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उनसे पूछा गया:

क्या टीम के अंदर कोई विवाद है?
उन्होंने कहा- नहीं।

क्या रिपोर्टिंग मैनेजर से कोई समस्या है?
जवाब आया- नहीं।

क्या वे अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं?
उन्होंने कहा- ऐसा भी नहीं।

क्या उन्हें कहीं बेहतर ऑफर मिला है? क्या उन्हें प्रमोशन नहीं मिला? क्या वे इंडस्ट्री बदलने की योजना बना रहे हैं? हर सवाल का कर्मचारी ने शांतिपूर्वक तरीके से नहीं में जवाब दिया। जब उनसे स्पष्ट कारण बताने के लिए जोर दिया गया, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा- 'रिटायरमेंट'।

रणनीति के तहत दिया जवाब

यह अप्रत्याशित जवाब सुनकर आगे सवाल-जवाब रुक गए। यह व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा कोई कारण नहीं बताया, जिससे कंपनी बातचीत या मोलभाव शुरू कर सके। अगर वे सैलरी की बात करते, तो कंपनी वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकती थी। अगर वे करियर ग्रोथ का मुद्दा उठाते, तो भविष्य के अवसरों की चर्चा शुरू हो जाती। अगर वे किसी दूसरी कंपनी का ऑफर बताते, तो तुलना और काउंटर ऑफर शुरू हो जाते। लेकिन कोई ठोस शिकायत न बताकर उन्होंने काउंटर ऑफर या मनाने की कोशिश के सभी रास्ते बंद कर दिए। बाद में एचआर ने उनके लास्ट वर्किंग डे की पुष्टि कर दी और इस्तीफे की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ गई।

यूजर्स से आईं ये प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि नोटिस पीरियड बढ़ाना अक्सर कंपनियों की कंट्रोल करने की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं, कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे उन्होंने भी एचआर की भावनात्मक अपील के बावजूद कंपनी छोड़ने का फैसला नहीं बदला। यूजर्स इस बात से सहमत थे कि इस्तीफा देने के लिए हमेशा लंबी-चौड़ी वजह बताना जरूरी नहीं होता। कई बार स्पष्टता, संक्षिप्तता और संयम ही आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति की रक्षा करते हैं।

ये भी पढ़ें

खाड़ी देशों के हथियार आयात में आई जबरदस्त तेजी, अमेरिका को हो रहा सबसे ज्यादा फायदा, देखिए आंकड़े
कारोबार
Israel-Lebanon War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 05:20 pm

Hindi News / Business / नोटिस पीरियड में बढ़ोतरी बनी इस्तीफे का कारण, कंपनी ने पूछा तो 1 शब्द बोलकर निकल गए जनाब

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव से IRCON और RVNL के शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है मामला

Indian Railway
कारोबार

भारत में तेल की कमी नहीं होने देगा जिगरी दोस्त रूस, दरवाजे पर खड़े हैं क्रूड ऑयल से लदे 20 जहाज

Crude import from Russia
कारोबार

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूबे, जानिए इस मंदी के 5 कारण

Stock Market Today
कारोबार

पर्सनल लोन न चुकाने पर क्या सच में हो सकती है जेल? जान लें RBI के नियम

कारोबार

भारतीयों में क्यों मची है UAE Golden Visa पाने की होड़… क्या टैक्स फ्री लाइफ और बेहतर बिजनेस अपॉर्च्युनिटी का है लालच?

UAE Golden Visa
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.