नोटिस पीरियड में बढ़ोतरी बनी इस्तीफे का कारण, कंपनी ने पूछा तो 1 शब्द बोलकर निकल गए जनाब

यह अप्रत्याशित जवाब सुनकर आगे सवाल-जवाब रुक गए। यह व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा कोई कारण नहीं बताया, जिससे कंपनी बातचीत या मोलभाव शुरू कर सके। अगर वे सैलरी की बात करते, तो कंपनी वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकती थी। अगर वे करियर ग्रोथ का मुद्दा उठाते, तो भविष्य के अवसरों की चर्चा शुरू हो जाती। अगर वे किसी दूसरी कंपनी का ऑफर बताते, तो तुलना और काउंटर ऑफर शुरू हो जाते। लेकिन कोई ठोस शिकायत न बताकर उन्होंने काउंटर ऑफर या मनाने की कोशिश के सभी रास्ते बंद कर दिए। बाद में एचआर ने उनके लास्ट वर्किंग डे की पुष्टि कर दी और इस्तीफे की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ गई।