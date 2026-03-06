6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव से IRCON और RVNL के शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है मामला

शुक्रवार को IRCON और RVNL के मर्ज की खबरों के बीच इन दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 06, 2026

Indian Railway

IRCON और RVNL का मर्जर हो रहा है। (PC: Patrika)

रेल मंत्रालय के एक औपचारिक प्रस्ताव से शुक्रवार को IRCON और RVNL के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दरअसल रेल मंत्रालय ने IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड को रेल विकास निगम लिमिटेड में विलय करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है।

इस प्रस्ताव के बाद IRCON इंटरनेशनल के शेयर की कीमत में 12% से अधिक की तेजी देखने को मिली और RVNL के शेयर की कीमत में 6% से अधिक की वृद्धि देखी गई। IRCON इंटरनेशनल का शेयर आज बीएसई पर 146.95 रुपये पर बंद हुआ। जबकि RVNL का शेयर 285.90 रुपये पर बंद हुआ।

यह रहेगी मर्ज की प्रक्रिया

विलय की खबर के बाद शेयरों में आई यह तेजी दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक ही छत के नीचे लाने से एक बड़ी इकाई का निर्माण होगा। रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को एक मानक समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) से अनुमोदन शामिल है।

IRCON और RVNL दोनों ही BSE और NSE पर सूचीबद्ध हैं, इसलिए यह मर्जर शेयर-स्वैप के जरिए हो सकता है, यानी निवेशकों को उनके शेयरों के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे।

क्या करती है दोनों कंपनियां?

IRCON, एक इंजीनियरिंग और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से रेलवे, राजमार्ग, सुरंगों, पुलों और हवाई अड्डे के रनवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इस कंपनी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी मौजूदगी है और इसने दक्षिण-पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट सहित 31 देशों में 900 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी की हैं। यह भारत सरकार की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।

RVNL, रेल मंत्रालय की परियोजनाओं को लागू करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। यह मुख्य रूप से भारत के अंदर रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। खास तौर पर रेलवे विद्युतीकरण में इसका बड़ा योगदान है और भारत में हुए कुल रेलवे विद्युतीकरण का 25% से अधिक काम इसी कंपनी ने किया है। यह भी एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी वित्त मंत्री के एक बयान ने क्रूड ऑयल की कीमतों मे ला दी गिरावट, भारत अपने इस दोस्त से खरीदेगा तेल
कारोबार
India buying Russian oil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 04:14 pm

Hindi News / Business / रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव से IRCON और RVNL के शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है मामला

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

भारत में तेल की कमी नहीं होने देगा जिगरी दोस्त रूस, दरवाजे पर खड़े हैं क्रूड ऑयल से लदे 20 जहाज

Crude import from Russia
कारोबार

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूबे, जानिए इस मंदी के 5 कारण

Stock Market Today
कारोबार

पर्सनल लोन न चुकाने पर क्या सच में हो सकती है जेल? जान लें RBI के नियम

कारोबार

भारतीयों में क्यों मची है UAE Golden Visa पाने की होड़… क्या टैक्स फ्री लाइफ और बेहतर बिजनेस अपॉर्च्युनिटी का है लालच?

UAE Golden Visa
कारोबार

दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में करते हैं नौकरी? जानिए रेंट पर रहने और घर खरीदने में से क्या है बेहतर

Rent vs buy Home
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.