रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव से IRCON और RVNL के शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है मामला

IRCON, एक इंजीनियरिंग और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से रेलवे, राजमार्ग, सुरंगों, पुलों और हवाई अड्डे के रनवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इस कंपनी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी मौजूदगी है और इसने दक्षिण-पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट सहित 31 देशों में 900 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी की हैं। यह भारत सरकार की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।