अमेरिकी वित्त मंत्री के एक बयान ने क्रूड ऑयल की कीमतों मे ला दी गिरावट, भारत अपने इस दोस्त से खरीदेगा तेल

अमेरिकी सरकार द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मीडिल ईस्ट में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरानी सेना ने अवरूद्ध कर दिया है। पोस्ट में बेसेंट कहते है कि भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की यह अस्थाई अनुमति रूस को कोई विशेष वित्तीय लाभ नहीं देगी। क्योंकि यह अनुमति सिर्फ समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए दी गई है।