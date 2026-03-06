Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में भारी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए आज MCX पर क्या हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रावार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.75 फीसदी या 1202 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव व अस्थिर शेयर बाजारों के बीच सोने में आ रही मजबूत हाजिर मांग के चलते कीमतों में यह तेजी देखने को मिली है। मुनाफावसूली के चलते डॉलर इंडेक्स 0.40 फीसदी गिरकर 98.94 पर आ गई है।