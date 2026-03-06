6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

खाड़ी देशों के हथियार आयात में आई जबरदस्त तेजी, अमेरिका को हो रहा सबसे ज्यादा फायदा, देखिए आंकड़े

पिछले दो दशकों से खाड़ी देशों में हथियारों का आयात लगातार बढ़ा है। इस आपूर्ति में मु्ख्य योगदान अमेरिका का है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 06, 2026

Israel-Lebanon War

मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात जारी हैं। (PC: AI)

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के देश हथियारों की खरीद में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक हथियार आयात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी 2007-2012 के बीच 8 फीसदी से बढ़कर 2019-2024 में 21.1 फीसदी हो गई है। यानी पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र ने दुनिया के बड़े हथियार बाजार का दर्जा हासिल कर लिया है।

अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा

इस पूरे कारोबार में सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हो रहा है। SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक 2019-2024 के दौरान सऊदी अरब के कुल हथियार आयात का 74 फीसदी हिस्सा अकेले अमेरिका से आया। कुवैत में यह आंकड़ा 64 फीसदी, कतर में 45 फीसदी और UAE में 44 फीसदी रहा। खाड़ी देशों की सुरक्षा जरूरतें अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए एक स्थायी और मुनाफेदार बाजार बन चुकी हैं।

सऊदी और UAE की अलग-अलग रणनीति

सऊदी अरब अपनी वायुसेना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उसके कुल हथियार आयात का 53 प्रतिशत हिस्सा लड़ाकू विमानों का है। वहीं UAE ने अपनी रणनीति बदल ली है। 2007-2012 में UAE के आयात में विमानों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत थी, जो 2019-2024 में घटकर महज 14 प्रतिशत रह गई। इसके बजाय UAE ने मिसाइल प्रणालियों पर दांव लगाया है, जिनकी हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से उछलकर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई।

समुद्री सुरक्षा पर भी बड़ा दांव

खाड़ी देश अब सिर्फ आसमान ही नहीं, समुद्र पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। नौसैनिक जहाजों की खरीद 2007-2012 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-2024 में 10 प्रतिशत हो गई है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों की सुरक्षा के लिए यह निवेश लगातार बढ़ रहा है।

तनाव जारी रहा तो कारोबार भी बढ़ता रहेगा

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव जब तक कम नहीं होता, तब तक हथियारों का यह कारोबार थमने वाला नहीं है। अमेरिका जैसे देशों के लिए यह क्षेत्र एक ऐसा बाजार बन गया है जहां संकट जितना गहरा होता है, व्यापार उतना ही बढ़ता है।

ये भी पढ़ें

गलत तरीके से बाल काटना सैलून को पड़ा भारी, महिला ने मांगा था 5.2 करोड़ का मुआवजा, जानिए कितना मिला
कारोबार
supreme court bad haircut case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

06 Mar 2026 11:50 am

Published on:

06 Mar 2026 10:17 am

Hindi News / Business / खाड़ी देशों के हथियार आयात में आई जबरदस्त तेजी, अमेरिका को हो रहा सबसे ज्यादा फायदा, देखिए आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में करते हैं नौकरी? जानिए रेंट पर रहने और घर खरीदने में से क्या है बेहतर

Rent vs buy Home
कारोबार

अमेरिकी वित्त मंत्री के एक बयान ने क्रूड ऑयल की कीमतों मे ला दी गिरावट, भारत अपने इस दोस्त से खरीदेगा तेल

India buying Russian oil
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में भारी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए आज MCX पर क्या हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, 22000 रुपए गिरे चांदी के भाव, जानें 24 कैरेट से 14 कैरेट तक की गोल्ड रेट

Gold and Silver Rate
कोटा

देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल भुगतान

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.