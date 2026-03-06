दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में करते हैं नौकरी? जानिए रेंट पर रहने और घर खरीदने में से क्या है बेहतर

Rent Vs buy Home: प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अक्सर अपना घर छोड़ना होता है। करोड़ों लोग अपने घर से दूर दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहकर जॉब कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के सामने यह सवाल आता है कि रेंट पर रहें या घर खरीद लें। दरअसल, इसका जवाब सभी के लिए एक जैसा नहीं है। सही फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं, वहां कितने समय तक रहने की योजना है, आपकी नौकरी कितनी स्टेबल है और आप फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहते हैं या घर का मालिक बनना। महंगे महानगरों में अक्सर किराए पर रहना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है। वहीं छोटे शहरों में घर खरीदना लंबे समय में बेहतर विकल्प हो सकता है।