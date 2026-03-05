PM Kisan 22nd Installment Date: इस तारीख को आपके अकाउंट में आ सकता है पीएम किसान का पैसा, कुछ को मिलेंगे 4000 रुपये

PM Kisan 22nd Installment Date: देश के करोड़ों लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेसब्री से इंतजार है। इस योजना की 22 वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर होने वाली है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार होली पर किस्त जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के नाम काटे भी गए हैं। देखने में आया था कि एक ही परिवार के कई लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस योजना से करीब 19 लाख किसानों का नाम कटा है। वहीं, मध्य प्रदेश से 1.66 लाख किसानों के नाम कटे हैं। राजस्थान के भी लाखों किसानों के नाम योजना से कटे हैं।