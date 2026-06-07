घरेलू सिलेंडर के दामों में 29 रुपये का इजाफा होने पर दिल्ली में हुआ 942 रुपये का सिलेंडर, जानें क्या है आपके शहर की रेट

LPG Cylinder Price Hike: आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू LPG के दाम बढ़ाए गए हैं। नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है।