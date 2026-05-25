Petrol Diesel Prices Hike: देश में 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा

बता दें कि 10 दिन में यह चौथी बार है जब पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये का इजाफा हुआ था। इसके बाद 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे।