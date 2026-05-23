जिम जाने वालों की कट रही जेब, 4 गुना महंगा हुआ Whey Protein, आखिर क्यों बेतहाशा बढ़ रहे दाम?

Protein Powder Price: कुछ साल पहले तक प्रोटीन पाउडर सिर्फ जिम जाने वालों की चीज माना जाता था। अब तस्वीर बदल चुकी है। कॉलेज जाने वाले युवा हों, ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स या फिटनेस को लेकर जागरूक परिवार, हर कोई अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यही हेल्थ ट्रेंड लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। भारत में प्रोटीन फूड्स और सप्लीमेंट्स तेजी से महंगे हो रहे हैं। वजह सिर्फ घरेलू मांग नहीं, बल्कि दुनिया भर में पैदा हुआ सप्लाई संकट है। Whey यानी प्रोटीन पाउडर का सबसे अहम कच्चा माल अब रिकॉर्ड कीमतों पर पहुंच गया है। इसका असर प्रोटीन पाउडर, हाई-प्रोटीन बार, स्मूदी और हेल्थ स्नैक्स बेचने वाली कंपनियों पर साफ दिखाई दे रहा है।