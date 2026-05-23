Financial Planning: पैसे से पैसा बनाना सिखाता है 8-4-3 का यह नियम, समय के साथ तेजी से बढ़ती जाती है रिटर्न की रफ्तार

मान लीजिए कोई निवेशक हर महीने 70,000 रुपये की SIP करता है और उसे सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिलता है। ऐसे में पहला 1.1 करोड़ रुपये का फंड बनाने में करीब 8 साल लग जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोगों का धैर्य जवाब दे देता है और पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कहानी इसके बाद तेजी से बदलती है। इस निवेश में दूसरा 1.1 करोड़ सिर्फ 4 साल में जुड़ जाता है। फिर अगला 1.1 करोड़ करीब 3 साल या उससे कम समय में बनने लगता है। यानी जैसे-जैसे समय बीतता है, पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। 20वें साल तक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पोर्टफोलियो हर साल करीब 1 करोड़ रुपये जोड़ने लगे। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है।