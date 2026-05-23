SIP Investment Tips: वर्षों से कर रहे एसआईपी लेकिन नहीं बन रहा मोटा पैसा? कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप

एक बच्चे की हायर एजुकेशन पर 12 से 15 साल बाद 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है। अगर विदेश में पढ़ाई की बात हो, तो रकम और बढ़ सकती है। वहीं, बड़े शहरों में आरामदायक रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की SIP करे और सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिले, तो फंड करीब 50 लाख रुपये बन सकता है। सुनने में रकम बड़ी लगती है, लेकिन अगर टार्गेट 2 या 3 करोड़ रुपये का हो, तो यह काफी नहीं होगा। मतलब एसआईपी फेल नहीं हुई, शुरुआत का गणित ही कमजोर था। अधिकांश लोग कम निवेश इसलिए नहीं करते, क्योंकि वे गैर-जिम्मेदार हैं। असली वजह यह है कि किसी ने उन्हें उनके भविष्य के खर्च की असली तस्वीर दिखाई ही नहीं।