Monthly Income: 26 साल तक हर महीने मिलेगी 1 लाख रुपये महीने इनकम, जान लें SIP+SWP निवेश फॉर्मूला

SIP और SWP में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम पा सकते हैं। (PC: AI)
SIP Calculator: रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में जब आपको मंथली सैलरी मिलना बंद हो जाती है, तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए रेगुलर इनकम की कमी बहुत खलती है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानर्स एक रणनीति बताते हैं, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी की तरह रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जॉब के दौरान हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा एसआईपी में डालना होगा। आप हर साल अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ा भी सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप इस निवेश से जमा हुए फंड को एसडबल्यूपी में डालकर रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।
रेगुलर इनकम पाने का एक फॉर्मूला यह है कि आप पहले छोटी-छोटी बचत के जरिए एसआईपी से एक बड़ा फंड बनाएं और फिर वह पैसा SWP में इन्वेस्ट कर दें। SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में एकमुश्त रकम इन्वेस्ट की जाती है। यहां निवेशक हर महीने एक तय रकम रेगुलर इनकम के रूप में पा सकता है। अगर आप एसआईपी से कम समय में बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं। इसमें हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है।
मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट की उम्र से 21 साल पहले निवेश स्टार्ट करते हैं। आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ ही 10% का एनुअल स्टेप अप रख सकते हैं। यानी आपको हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में 10 फीसदी की इजाफा करना है। अब आप 21 साल तक यह निवेश जारी रखें और 12% सालाना औसत रिटर्न मानकर चलें, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 1,08,63,008 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 38,40,150 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। साथ ही 70,22,858 रुपये ब्याज आय शामिल होगी।
|निवेश विवरण
|राशि / जानकारी
|शुरुआती मंथली SIP
|₹5,000
|एनुअल स्टेप-अप
|10%
|निवेश अवधि
|21 साल
|अनुमानित सालाना रिटर्न
|12%
|कुल निवेश राशि
|₹38,40,150
|अनुमानित ब्याज आय
|₹70,22,858
|मैच्योरिटी पर कुल फंड
|₹1,08,63,008
|SWP निवेश विवरण
|राशि / जानकारी
|SWP में निवेश की गई रकम
|₹1,00,00,000
|अनुमानित सालाना रिटर्न
|12%
|मंथली इनकम (SWP)
|₹1,00,000
|इनकम मिलने की अवधि
|26 साल
|कुल निकासी राशि
|₹3,12,00,000
|अंत में बचा फंड
|₹2,80,943
अब आप एसआईपी से तैयार हुए इस फंड में से 1 करोड़ रुपये SWP में इन्वेस्ट कर दें। इस निवेश में हम 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मानकर चलें, तो आप 26 साल तक 1 लाख रुपये महीना इनकम पा सकते हैं। इस दौरान आप कुल 3,12,00,000 रुपये की निकासी कर लेंगे। इसके बावजूद अंत में आपके पास 2,80,943 रुपये का फंड बचा रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग