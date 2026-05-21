Monthly Income: 26 साल तक हर महीने मिलेगी 1 लाख रुपये महीने इनकम, जान लें SIP+SWP निवेश फॉर्मूला

SIP Calculator: रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में जब आपको मंथली सैलरी मिलना बंद हो जाती है, तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए रेगुलर इनकम की कमी बहुत खलती है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानर्स एक रणनीति बताते हैं, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी की तरह रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जॉब के दौरान हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा एसआईपी में डालना होगा। आप हर साल अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ा भी सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप इस निवेश से जमा हुए फंड को एसडबल्यूपी में डालकर रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।