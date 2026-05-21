Multibagger Return: पिछले 20 साल में शेयर बाजार में 9 गुना और गोल्ड में 15 गुना हुआ लोगों का पैसा, रियल एस्टेट ने कितना दिया रिटर्न?

Gold Investment Return: अगर कोई अब भी सिर्फ FD को ही सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा निवेश मानता है, तो शायद उसे ये आंकड़े चौंका सकते हैं। लंबी अवधि में शेयर बाजार और गोल्ड ने ऐसा दम दिखाया है कि बाकी ज्यादातर निवेश विकल्प पीछे छूट गए। चाहे भारतीय बाजार हो या अमेरिकी, इक्विटी ने वक्त के साथ निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ाई है। हाल ही में आई FundsIndia की रिपोर्ट बताती है कि धैर्य रखने वाले निवेशकों को शेयर बाजार ने जमकर फायदा दिया। उतार-चढ़ाव, मंदी, आर्थिक संकट और बाजार में कई बड़े झटकों के बावजूद इक्विटी ने लंबी रेस में बाजी मारी है।