Nykaa Q4 Results: 286% उछला नायका का मुनाफा, ब्यूटी सेगमेंट में भारी बिक्री से रेवेन्यू 2,648 करोड़ के पार

Nykaa Q4 Results: मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती खरीदारी ने नायका की कमाई में जबरदस्त जान फूंक दी है। कंपनी ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने मुनाफे से लेकर बिक्री तक, लगभग हर मोर्चे पर दमदार परफॉर्म किया है। नायका की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 78.38 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा सिर्फ 20.28 करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर मुनाफे में करीब 286 फीसदी की छलांग लगी है। पिछली तिमाही के मुकाबले भी कंपनी की कमाई बेहतर रही है।