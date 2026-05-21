US Iran War के बीच 1 महीने में 27% तक उछले दवा कंपनियों के शेयर, जानिए क्यों फार्मा सेक्टर दे रहा मुनाफा

डॉ. रवि सिंह ने कहा है कि फार्मा सेक्टर को बाजार की हर गिरावट से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। बाजार में बड़ी गिरावट आने पर इस सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन यह सेक्टर पोर्टफोलियो की अस्थिरता कम करने और निवेश को संतुलित रखने में मदद करता है। मैत्री शेठ ने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में रुकावटें कुछ दबाव जरूर बना सकती हैं, जिससे इस पर असर पड़ सकता है।