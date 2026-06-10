Income Tax: क्या सिक्किम जाकर बसने वालों को नहीं देना होता इनकम टैक्स? जानिए क्या कहता है कानून

इस कहानी की शुरुआत 1975 से होती है। उसी साल सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। उससे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही थी, जहां उसके अलग कानून और टैक्स व्यवस्था लागू थी। जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तब केंद्र सरकार ने वहां के लोगों के कुछ पुराने अधिकारों और कानूनी व्यवस्थाओं को बरकरार रखने का वादा किया। बाद में इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 371(F) के जरिए संरक्षण दिया गया। इसी वादे को निभाने के लिए आयकर कानून में धारा 10(26AAA) जोड़ी गई, जिसके तहत पात्र सिक्किमी नागरिकों को विशेष टैक्स छूट दी गई।