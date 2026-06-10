Gold Silver Price Today: अमेरिका की ईरान में बमबारी से सोने में बड़ी गिरावट, चांदी सीधे 10,000 रुपये टूटी, जानिए आपके शहर में भाव

ईरान और इजराइल के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच भी हमले शुरू हो चुके हैं। इससे मिडिल ईस्ट में युद्ध फिर से छिड़ गया है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा है। क्रूड ऑयल आज बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ डॉलर में भी मजबूती आई है। इन सब से महंगाई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं, जिससे यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बरकरार रखने या इसमें इजाफा करने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। उच्च ब्याज दरें सोने पर दबाव डालती हैं। यही कारण हैं कि कीमतों में गिरावट आई है।