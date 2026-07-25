Gold, Stock Market और Real Estate ने पिछले 10 वर्षों में कब कितना दिया रिटर्न?

फंड्सइंडिया (FundsIndia) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में सोने ने 75.9 फीसदी रिटर्न देकर 1 लाख को करीब 1.76 लाख बना दिया था। लेकिन 2026 में अब तक सोना करीब 2.9 फीसदी गिर चुका है। इसी तरह 2022 में अमेरिकी शेयर भारतीय निवेशकों के लिए सबसे कमजोर निवेश रहे, लेकिन 2023 में वही सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले बन गए। 2026 में अब तक भी अमेरिकी शेयर सबसे आगे हैं, जबकि भारतीय शेयर बाजार लगभग 8.1 फीसदी की गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में शामिल है।