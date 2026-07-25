Gold Outlook: जेफरीज के Chris Wood और अरबपति John Paulson हैं सोने पर बुलिश, कहा- अभी तो तेजी शुरू हुई है

उधर वॉल स्ट्रीट के जाने-माने हेज फंड मैनेजर जॉन पॉलसन और जेफरीज के रणनीतिकार क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि जो गिरावट आपको डरा रही है, असल में वही आपके लिए मौका बनकर आई है। इन दिग्गजों का मानना है कि सोने में लंबे समय की बड़ी तेजी (Bull Run) अभी सिर्फ शुरू हुई है। जॉन पॉलसन, जिन्होंने 2008 के अमेरिकी हाउसिंग क्राइसिस में बड़ा दांव खेलकर इतिहास रचा था, उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे दुनिया का कागजी करेंसी से भरोसा उठेगा, लोग सोने की तरफ भागेंगे।" दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पहले से ही अपने रिजर्व में डॉलर की जगह सोना जमा कर रहे हैं। पॉलसन के मुताबिक, सोना खरीदने के बजाय गोल्ड माइनिंग वाली कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।