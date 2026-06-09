HDFC Bank 10 जून से बदल रहा पैसा ट्रांसफर करने के नियम, iPhone यूजर्स के लिए आ गई है नई ट्रांजेक्शन लिमिट

एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आप 24 घंटे में प्रति बैंक अकाउंट 10 ट्रांजेक्शन (अधिकतम 1 लाख रुपये तक) कर सकते हैं। यह लिमिट पर्सन टू पर्सन पैसा भेजने पर ही है। बिल पेमेंट्स और मर्चेंट ट्रांजेक्शंस पर यह लिमिट लागू नहीं है। आईपीओ भर रहे हैं, तो यह लिमिट यूपीआई पर प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये है। जिन यूजर्स ने अपना डिवाइस, सिम कार्ड या मोबाइल नबर बदला है, वे एंड्रॉयड डिवाइस पर पहले 24 घंटे सिर्फ 5000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए यह लिमिट 72 घंटे तक है।