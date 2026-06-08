HDFC Bank ने आज से महंगे कर दिये लोन, कई अवधियों के लिए बढ़ाई MCLR, ज्यादा देनी पड़ेगी EMI

MCLR वह न्यूनतम दर है, जिससे कम पर बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकता। RBI ने यह सिस्टम 2016 में लागू किया था। इसका मकसद यह था कि रेपो रेट में बदलाव का फायदा सीधे लोन लेने वालों तक पहुंचे। MCLR बैंक की अपनी फंडिंग लागत, ऑपरेटिंग खर्च और रिजर्व रेश्यो के आधार पर तय होती है। ऐसे लोन जो फ्लोटिंग रेट पर आधारित होते हैं, MCLR रेट बढ़ने पर उनकी मासिक किस्त (EMI) भी बढ़ जाती है। वहीं, अगर यह रेट कम होती है तो मासिक किस्त में कमी आती है।