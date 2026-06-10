Gold Rate Today: सोने में आज बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

22 Carat Gold Rate: ईरान में यूएस की बमबारी से यूएफ फेड रेट के हाई बनी रहने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे सोने की कीमतों को झटका लगा है। वैश्विक बाजारों में भाव गिरे, तो घेरेलू मार्केट में भी कीमतें टूट गईं। आज बुधवार को हाजिर और वायदा दोनों कीमतें बड़ी गिरावट के साथ दिखाई दी हैं। गुड रिटर्न के अनुसार, 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव दिल्ली में 4300 रुपये टूटकर 1,49,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आइए जानते हैं कि आज देश के बड़े ज्वैलर्स किस भाव गोल्ड बेच रहे हैं।