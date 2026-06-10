Gold Rate Today: सोने में आज बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
22 Carat Gold Rate: ईरान में यूएस की बमबारी से यूएफ फेड रेट के हाई बनी रहने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे सोने की कीमतों को झटका लगा है। वैश्विक बाजारों में भाव गिरे, तो घेरेलू मार्केट में भी कीमतें टूट गईं। आज बुधवार को हाजिर और वायदा दोनों कीमतें बड़ी गिरावट के साथ दिखाई दी हैं। गुड रिटर्न के अनुसार, 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव दिल्ली में 4300 रुपये टूटकर 1,49,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आइए जानते हैं कि आज देश के बड़े ज्वैलर्स किस भाव गोल्ड बेच रहे हैं।
तनिष्क बुधवार, 10 मई 2026 को 22 कैरेट सोना 1,36,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,12,010 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में आज बुधवार, 10 जून को 24 कैरेट सोना 1,48,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,36,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,11,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,36,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,48,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
|ज्वैलर्स
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|तनिष्क
|₹1,49,350
|₹1,36,900
|₹1,12,010
|जोयालुक्कास
|₹1,48,850
|₹1,36,450
|₹1,11,640
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|₹1,48,850
|₹1,36,450
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,36,450
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 10 मई को 22 कैरेट सोने का रेट 1,36,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार शाम 4 बजे 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 2.08 फीसदी या 3169 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 1.64 फीसदी या 3907 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,621 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि शॉर्ट टर्म में सोने में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे एमसीएक्स गोल्ड की कीमत 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तरफ जा सकती है। उस स्तर पर एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। डॉ रवि ने कहा कि मौजूदा स्तरों पर एसआईपी के जरिए गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा-थोड़ा निवेश किया जा सकता है।
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