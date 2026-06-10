Gold ETF में 13 महीने बाद मई में हुई 725 करोड़ की शुद्ध निकासी, क्या सोने से निवेशकों का भर गया मन?

गोल्ड ETF का AUM उस कुल राशि को कहते हैं, जो निवेशकों ने निवेश की है, लेकिन सोने की बढ़ती या घटती कीमतों के कारण घटती-बढ़ती रहती है। इसी कारण आउटफ्लो के बावजूद गोल्ड ETF का कुल AUM अप्रैल के 1.78 लाख करोड़ से बढ़कर मई में 1.85 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह 6,460 करोड़ की बढ़ोतरी पूरी तरह गोल्ड की कीमतों में आई तेजी की वजह से हुई। यानी निवेशकों ने पैसा निकाला, लेकिन बचे हुए निवेश की वैल्यू बढ़ गई।